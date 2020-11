Esporte Ex-mulher e filhas afastam estafe de Maradona após sua morte Advogado Matías Morla e médico Leopoldo Luque são alvo de críticas da família

No final da tarde de quarta-feira (25), cerca de cinco horas após a morte de Diego Armando Maradona, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, telefonou para Claudia Villafañe, 60, ex-mulher do jogador. Ofereceu a Casa Rosada para o velório, e disse que tudo seria feito de acordo com a vontade dela e das filhas, Dalma, 33, e Gianinna, 31. A pedido das três mu...