O Bela Vista Futebol Cachoeirense anunciou, em suas redes sociais, o novo treinador da equipe para a temporada deste ano. O novo técnico é o ex-jogador do Corinthians (SP), Edno Roberto, de 40 anos.

Além do Timão, o atual técnico teve as últimas passagens pelo Botafogo (SP), PSV (Philips Sport Verening Eindhoven), da Holanda, Tigres, do México, Vitória (BA) e Athletico (PR).

Nas redes sociais, o ex-atleta comemorou e postou o flyer oficial da equipe seguido da legenda ”Nova missão! Agora como treinador! Que Deus nos abençoe”.

Outra novidade anunciada pelo Rottweiler (apelido do clube) é a nova função do presidente, Gil Macena, que atuará como atleta na atual temporada e reforçará o ataque do time. Gil tem passagens por Céres (RJ), Rio Claro (SP) e Comercial de Ribeirão Preto (SP).

O atleta também já brilhou no futebol Dinamarquês, onde jogou pelo Holbaek BI e AC Horsens.

Depois de deixar a Dinamarca, o atacante se transferiu para o futebol asiático e defendeu o Shandong Luneng Taishan e Zhejiang Greentown da China, além de grandes clubes da Tailândia e da Arábia Saudita.

Tocantinense

A equipe da cidade de Cachoeirinha, região norte do Tocantins, fará a sua estreia no futebol este ano, sob nova direção, no Campeonato Estadual Profissional Tocantinense da Primeira Divisão, no próximo dia 27 de janeiro, contra o União Atlético, a partir das 16h no Estádio Leôncio de Souza Miranda, popularmente conhecido como Mirandão, localizado em Araguaína.

O Bela Vista se mantém durante duas temporadas na elite do futebol tocantinense. O Rottweiler garantiu a vaga na elite em 2021, quando terminou a temporada como vice-campeão da segunda divisão do Tocantinense.

Na ocasião, o time perdeu para o atual adversário da estreia deste ano, por 3 a 0, o União Atlético, que antes era conhecido como União Araguainense.

No primeiro ano na elite (2022), garantiu a 5ª colocação e assegurou a permanência. No ano passado, a equipe chegou na primeira semifinal, mas acabou eliminado pelo Capital, nos pênaltis, por 3 a 2.