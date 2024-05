O profissional Reginaldo França, de 54 anos, será o novo técnico do Tocantinópolis Esporte Clube para o Brasileirão Série D. A direção do clube confirmou ao ge a contratação na manhã desta terça-feira (28), um dia após o desligamento do técnico Jairo Nascimento.

Com trabalhos à frente de Imperatriz (MA), Atlético (CE), Picos (PI), Crato (CE), entre outros clubes, o profissional chega com a missão de substituir Jairo Nascimento – tricampeão estadual seguido e com marcas históricas na Copa do Brasil e Série D. O grande desafio de Reginaldo França é classificar o Tocantinópolis à segunda fase da Série D.

O ge apurou que o treinador se apresenta, ainda, na noite desta terça-feira no centro de treinamento do clube, em Tocantinópolis (TO).

O treinador deve dar o primeiro treino nesta quarta-feira (29). A delegação embarca para o Maranhão na próxima sexta-feira (31), para o duelo contra o Maranhão, no domingo, às 16h, no Nhozinho Santos, em São Luís (MA).