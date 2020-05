Esporte Ex-Goiás e seleção feminina, técnico Vadão morre vítima de câncer O treinador foi diagnosticado com a doença em dezembro do ano passado, quando estava fazendo exames de rotina. Desde então, vinha realizando tratamento

Técnico com passagens por Goiás, Corinthians, São Paulo e seleção brasileira feminina, Oswaldo Fumeiro Alvarez, conhecido popularmente por Vadão, faleceu no início da tarde desta segunda-feira (25), em São Paulo, decorrente de complicações relacionadas a um câncer no fígado, o qual acabou evoluindo para outros órgãos. O treinador foi diagnosticado com a doença em...