O ex-atleta do Clube de Regatas do Flamengo e embaixador da Escola do Flamengo, Diego Ribas, ministrará uma palestra gratuita em Palmas, nesta quinta feira (14), a partir das 20 horas, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, localizado na Área Verde da 406 Sul.

Conforme divulgado pela prefeitura de Palmas, serão 600 lugares disponíveis dentro do auditório do Centro de Convenções e mais cadeiras do lado de fora, com um telão para poder atender um público maior.

Ainda segundo a prefeitura, Diego também apresentará o seu projeto intitulado "O Grande Time" que consiste em uma plataforma e comunidade de desenvolvimento de atletas. A iniciativa busca transformar jovens talentos em atletas de destaque.

A palestra, que será realizada na capital, marca o lançamento nacional da parceria entre o projeto fundado por Diego e a rede de Escolas Flamengo.