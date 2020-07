Esporte Ex-astro da NBA se torna CEO de farmacêutica produtora de cannabis Isiah Thomas já possuía investimentos em canabidiol antes e, em 2015, adquiriu a Cheurlin Champagne, empresa que produz e comercializa champanhe

O ex-astro da NBA Isiah Thomas se tornou CEO e vice-presidente do conselho administrativo da One World Pharma Inc., uma empresa farmacêutica colombiana que cultiva e produz substâncias a base de cannabis. O ramo da cannabis medicinal não é o primeiro empreendimento do qual Thomas participa. Ele já possuía investimentos em canabidiol antes e, em 2015, adquiriu a Cheu...