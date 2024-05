Com informações do ge

O atacante Everson Bilau, que tem 14 jogos e quatro gols marcados na atual temporada, ainda não estreou pelo Tocantinópolis no Brasileiro Série D. O atacante cumpre quatro jogos de suspensão após ter sido expulso na 1ª fase da Copa do Brasil - o Tocantinópolis foi eliminado para o Capital com revés, por 2 a 1.

Everson Bilau foi julgado e punido pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com a eliminação da equipe no torneio nacional, o atleta teria que cumprir na próxima competição nacional.

O atleta já cumpriu dois jogos e tem mais dois pela frente: contra Fluminense-PI (3ª rodada) e Altos-PI (4ª). O atacante só voltará a atuar com a camisa alviverde no dia 26 de maio, contra o River-PI, no estádio Albertão, em Teresina, pela 5ª rodada desta 1ª fase.

Everson Bilau defende o Tocantinópolis pela quarta temporada. São 82 jogos e 29 gols marcados. Bilau é o maior artilheiro da equipe na Série D, com dez gols marcados.