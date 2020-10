Mais de sete meses sem competições oficiais e com o torneio estadual paralisado por conta da pandemia de Covid-19, o futevôlei está de volta. Com expectativa de 160 duplas participantes, a terceira etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei começa nesta sexta-feira, 15, e vai até o próximo domingo, 18, em Palmas.

A pandemia também trouxe mudanças nos protocolos de proteção e como serão realizadas as partidas. Pela primeira vez os jogos de uma etapa serão realizados em dois locais diferentes para evitar aglomeração. As arenas GYN (402 Norte) e Show de Bola (Escolinha do Fluminense) serão palco dos jogos.

Além do número recorde de participantes, outra novidade nessa etapa é a quantidade de categorias em que foi dividida. Serão sete no total: Iniciante, Misto, Série B, Série C, Master 40+, Série A com B e Série A (aberto). De acordo com a organização na sexta-feira na Arena GYN, a partir das 19 horas, será a disputa da categoria Misto. No mesmo dia, na Arena Show de Bola, será a disputada do Master 40+, a partir das 19 horas.

No sábado, 17, a disputa da chave 01 na categoria Iniciante começa a partir das 8 horas na Arena GYN. A chave 02 começa a partir das 13 horas e a chave 03 está marcada para 17 horas. A Arena Show de Bola recebe os jogos da Série A com B, a partir das 14 horas. No domingo, 18, Arena GYN recebe a partir das 9 horas, os confrontos da Série C. No mesmo horário, a Arena Show de Bola recebe a fase final da categoria Iniciantes.

Ainda no domingo, no período da tarde, a partir das 14 horas, as quadras da Arena Show recebem os jogos da categoria Série B. O mesmo local também será palco dos jogos da Série A, às 16 horas.

Paralisação

O circuito estadual é organizado pela Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), que tem como presidente Leonel Augusto. A FTFV já realizou duas etapas em 2020. A primeira aconteceu em janeiro, na Arena Dona Maria Beach e segunda foi realizada em março. A expectativa era que neste ano outras cidades do Estado pudessem receber as etapas, já que nos anos anteriores só a Capital recebia os jogos. A terceira etapa estava marcada para ser realizado em Gurupi, nos dias 4 e 5 de abril.

Porém os planos foram interrompidos pela pandemia e logo após a segunda etapa, no começo de abril, todas as atividades foram suspensas. Em junho a FTFV enviou um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas com o protocolo de retomada do futevôlei na Capital, mas sem competições oficiais.

No final de agosto, a FTFV anunciou a volta do circuito estadual. A ideia inicial era realizar mais três etapas até o final do ano. Mas o cronograma mudou e além da terceira etapa que começa nesta sexta-feira, outras três serão realizadas: 4ª etapa nos dias 20, 21 e 22 de novembro; 5ª etapa 4, 5 e 6 de dezembro; etapa dos campeões 11 e 12 de dezembro.