O Tocantins receberá a etapa classificatória do Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) Tour, um dos maiores torneios do esporte do mundo. O evento ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro, no Ginásio Pedro Quaresma, na Via Lago, em Araguaína. É a primeira vez que o estado recebe um evento internacional de Jiu Jitsu.

De acordo com a prefeitura de Araguaína, a previsão é de receber mais de 1.200 atletas do Brasil e do mundo. O atleta araguainense, referência nacional e internacional no Jiu Jitsu, e organizador local do torneio, destacou por meio da assessoria que no município, há uma comunidade grande e ativa de atletas. Segundo ele, a vinda do torneio engrandecerá ainda mais o potencial da cidade.

Categorias e inscrições

Segundo a prefeitura, o torneio contará com três categorias principais: iniciante, intermediário e profissional, divididas em 25 faixas etárias masculinas e femininas, e abertas para atletas da faixa branca à faixa preta.

As inscrições devem ser feitas no site https://ajptour.com/en/event/778 até o dia 1º de agosto.

Os campeões das categorias intermediário e profissional ganharão passagens de avião, estadia e alimentação nos Emirados Árabes para disputar o mundial em 2024, além do tradicional cinturão.

Nas demais categorias, a premiação será com troféu e medalha.

Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

Criado em 2009, o Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro realizou mais de 150 eventos em seis continentes com a missão de levar o Jiu Jitsu ao profissionalismo e fazer de Abu Dhabi a capital mundial do esporte.

Atualmente, Tóquio (Japão), Los Angeles (EUA), Rio de Janeiro (Brasil), Abu Dhabi (Emirados Árabes) e Moscou (Rússia) são as cidades-sede da comunidade global do esporte.

Ainda conforme o município, os eventos da AJP são transmitidos ao vivo para mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo em mais de 60 países. Na atual temporada 2022/2023, a previsão é promover mais de 170 campeonatos nacionais, continentais e internacionais.