A campeã sulamericana sub-23 no heptatlo, a tocantinense, Paloma Dias Cardoso, de 22 anos, natural de Novo Jardim, no sudeste do Estado, conquistou a Copa Brasil de Provas Combinadas e o prêmio é uma passagem de ida e volta para competir no continente Europeu entre maio e junho deste ano. Mas a temporada lá fora depende de recursos para hospedagem, locomoção, equipamentos e alimentação, que ela tenta buscar em uma vaquinha virtual.

Até a manhã desta sexta-feira, a atleta havia conseguido arrecadar o valor R$3.322,10, mas a meta é alcançar o valor de R$ 15 mil.

Nas redes sociais, o jornalista esportivo João Barretto, especialista em cobertura olímpica, divulgou a iniciativa para ajudar a atleta.

Paloma Cardoso nasceu no interior do Tocantins, tem 22 anos e é a atual campeã sulamericana sub-23 no Heptatlo



e ela abriu essa temporada sendo campeã da Copa Brasil de Provas Combinadas



esse título deu vaga pro Panamericano da modalidade



acontece que o Pan foi cancelado (+) pic.twitter.com/mBtGS7ttSb — João Barretto (@joaopbarretto) April 27, 2023

No heptatlo, a atleta disputa sete provas, corrida de 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, salto em distância, arremesso de dardo e 800 metros e um dos objetivos da temporada europeia é disputar o meeting na Itália com a categoria adulta.

De acordo com a atleta, a sequência de competições servirá também para a preparação para a Seletiva Nacional (Troféu Brasil) rumo ao Campeonato Mundial de Atletismo que acontecerá na Hungria, em agosto.

“Quem puder me ajudar com qualquer valor será muito grata, pois isso é um sonho não só meu, mas de qualquer atleta que sonha em ser grande” disse Paloma.

Os interessados podem clicar neste link para ajudar a atleta ou se preferir, enviar o valor via PIX. Chave-Pix: (11)991629521 em nome de Paloma Dias Cardoso.

A atleta vai embarcar no dia 20 de maio para a Itália e relata que o objetivo de fazer o circuito é conhecer o nível técnico de atletas internacionais dentro da sua categoria.

“Quero ganhar mais experiência e ganhar as competições que eu participar. E com isso me preparar para a competição mais importante do Brasil que é o Troféu Brasil de atletismo”.

A atleta também fez um apelo em sua conta nas redes sociais, no qual pede ajuda para a viagem.

Trajetória iniciada nos jogos estudantis

Filha Maria do Socorro Dias dos Santos, e de Luiz Cardoso, Paloma tem 10 irmãos e começou a competir em 2015, com incentivo do professor de educação física Rogério Borges nos jogos escolares do Tocantins (JETS). Ela disputou a competição pela primeira vez sem nenhuma experiência na prova do atletismo no lançamento do dardo.

No mesmo ano, participou do brasileiro escolar onde conheceu Fernando de Oliveira, que a convidou para fazer parte do projeto social Cria Lavras, em Minas Gerais, onde morou por três anos e teve Fernando como treinador durante esse período.

O professor Rogério pediu a Paloma que competisse no atletismo dos Jogos Escolares, para ajudar a escola a subir de nível, onde ficaria responsável por competir nos dardos. “Aceitei de pronto! Acabei ganhando naquele ano e logo fui pro estadual, sem treinar”.

Todas as competidoras tinham certa estrutura material de competição e “eu só tinha um dardo de bambu. Mas mesmo assim, consegui vencer. E já fui pro campeonato Brasileiro”.

Paloma disse que se lembra como se fosse ontem, quando o professor Fernando, por quem tem muita gratidão, lhe disse palavras de incentivo “você tem muito potencial”, apenas alguns minutos antes da prova do Brasileiro. Logo lhe chamou para ir morar em Minas Gerais.

A atleta disse que na época não sabia de nada, mas o professor a ajudou e ensinou tudo o que precisava saber sobre atletismo.

“Tudo que sei hoje foi porque ele me ensinou. Não foi fácil! Longe de casa. Longe da família e de todos que eu amava”.

De acordo com ela, Marcelo Lima é seu atual treinador, e havia dito para Fernando que precisava de heptatleta. “Haviam muitas meninas que eram muito melhores que eu,mas, mesmo assim, ele me escolheu”.

Em 2018, quando ela estava em São Paulo para treinar, Fernando faleceu. “Foi muito difícil para mim. Mas continuo firme neste propósito que é meu. Mas que teve grande apoio dele”.

Atualmente a heptatleta mora em São Paulo onde treina e estuda.