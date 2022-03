Esporte Estadual Série Prata de Futsal terá mais uma etapa no centro-oeste do estado Congresso Técnico definiu as partidas deste fim de semana; outras seis equipes já estão classificadas para a etapa final

O Congresso Técnico realizado com as quatro equipes inscritas na fase centro-oeste do Campeonato Estadual Série Prata, definiu os jogos que nessa etapa terá como sede a cidade de Pequizeiro. Os dois primeiros colocados estarão classificados para a segunda fase da competição. Participam dessa fase, as equipes do Boyzinho E. C./Pequizeiro Futsal; Novo Horizonte/Goianorte; A...