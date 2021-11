Esporte Estadual Feminino terá a participação de seis equipes Campeão representará o Tocantins no Brasileiro Série A 3

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou a tabela e o regulamento completo do Campeonato Estadual Feminino. Seis equipes disputarão esta edição que está prevista para iniciar no dia 27 de novembro. A grande decisão será realizada no dia 24 de dezembro. Apenas quatro equipes participaram da edição anterior e o Paraíso se consagrou campeão, de forma ...