Esporte Estadual de Kart 2020 volta no próximo dia 31 em Palmas Competição estava parada desde março, no início da pandemia; Organização garante que medidas sanitárias serão seguidas e entrada do público no Kartódromo Rubens Barrichello será limitada

Será realizada no próximo sábado, 31, no kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, a segunda etapa do Campeonato Estadual de Kart. Será o retorno das etapas da competição, após sete meses de paralisação, por conta da pandemia. De acordo com a organização, serão seis categorias na disputa: Mirim (criança de 6 a 8 anos), F400 Júnior, F400 Novatos, F 400 Graduado, Sênior e...