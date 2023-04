Com nove categorias e uma premiação total em dinheiro de R$ 11.900, Palmas receberá o Circuito Tocantinense de Futevôlei entre os dias 14 e 16 deste mês, na Arena Gyn. Atletas de outros estados, como Pará, Maranhão, Goiânia e Brasília estão confirmados na competição.

Será a segunda etapa do estadual neste ano, a primeira edição também ocorreu na capital tocantinense, na arena Estação 63 e contou com a participação de 150 atletas.

De acordo com informações da Federação Tocantinense de Futevôlei, serão disponibilizadas 16 vagas para Série A, 24 para Série B, 32 para Série C, 32 para o Misto, 8 para o Master, Sub-15 e Feminino, 24 para categoria A com B e 40 vagas para Iniciante.

No ranking feminino, 30 mulheres compõem a lista, no topo está Mailde Ferreira, com 400 pontos, Júlia Lenharo em segundo lugar com 350, e Juliana em terceiro com 300. Na Série C, 75 atletas pontuaram na primeira etapa.

Na série A, entre os 24 jogadores que pontuaram no ranking, Dudu de Brasília e Sayd são os primeiros com 400 pontos, seguidos por Crispim e Rafael, Jorge e Warlon.

As inscrições para a segunda etapa estão abertas e podem ser realizadas por meio do número (63) 99131-1153. O valor é de R$ 220 a dupla, em cada categoria.

Confira abaixo a premiação:

Série A

1º lugar: R$ 2.500;

2º lugar: R$ 800;

3º lugar: R$ 400;

Série B

1º lugar: R$ 1.000;

2º lugar: R$ 400;

3º lugar: R$ 200;

Série C

1º lugar: R$ 900;

2º lugar: R$ 300;

3º lugar: R$ 200;

Misto

1º lugar: R$ 1.200;

2º lugar: R$ 600;

3º lugar: R$ 200;

A com B

1º lugar: R$ 1.200;

2º lugar: R$ 500;

3º lugar: R$ 200;

Iniciante

1º lugar: R$ 800;

2º lugar: R$ 300;

3º lugar: R$ 200.