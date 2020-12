A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) anunciou que os estaduais Sub-15 e Sub-17, edição 2020, começam neste sábado, 12. As competições de base são essenciais nas carreiras dos jovens atletas. As equipes do Palmas e do 1º BPM chegam para os torneios como favoritas e nos últimos anos protagonizaram finais nas duas categorias.

No Sub-17, são nove equipes divididas em três grupos. Força Jovem, Fhal e Castelo fazem parte do Grupo A. Paraíso, Palmas e Taquarussu/6º Batalhão estão no Grupo B. Tocantins, 1º BPM e São Paulinho jogam pelo Grupo C. Na primeira fase, as três equipes de cada grupo se enfrentam em partidas de ida e volta. As duas melhores de cada grupo avançam para segunda fase da competição estadual.

A partir da segunda fase começa o mata-mata. Os seis clubes serão divididos em três chaves, com dois times em cada uma delas. As equipes se enfrentam em jogo único para saber quais irão às semifinais. Além dos três vencedores, o regulamento afirma que um dos perdedores também irá avançar. Para isso, será levado em consideração o índice técnico que o time alcançou dentro da segunda fase, ou seja, o melhor perdedor.

As semifinais e a final terão disputas em jogo único também. A equipe que vencer o torneio terá vaga garantida na Copa do Brasil Sub-17 de 2021. Em 2018, o 1º BPM conquistou o título estadual da categoria. Em 2019, pela Sub-16, o time voltou a conquistar o título ao vencer o Palmas na final. Portanto, por dois anos seguidos, o 1º BPM é o representante do Tocantins na Copa do Brasil Sub-17.

Sub-15

O Torneio conta com cinco times: Palmas, Castelo, 6ºBatalhão/Aureny III, FlaPalmas e 1º BPM. Em apenas um grupo, as cinco equipes se enfrentam entre si em jogos apenas de ida. As quatro primeiras colocadas avançam às semifinais, fase que será decidida em confrontos únicos, assim como a final do torneio deve acontecer.

Em 2018, o 1º BPM bateu o Palmas e ficou com o título da competição. Já em 2019, pelo Sub-14, o resultado foi o inverso e o Palmas venceu o 1º BPM para ficar com o título do torneio.

Enquanto o Sub-15 e o Sub-17 iniciam os jogos, outras categorias de base já encerram as suas disputas. Nesta sexta-feira, 11, pelo Sub-12, o FlaPalmas encara o 6º BPM/Aureny III na briga pelo título estadual, às 14h45, no Gramado da 62. Na mesma data e local, ocorre a final do Sub-10 entre Grêmio/Capital e FlaPalmas, às 16h15.

Primeira rodada dos torneios de base

Sub-15

12/12 Palmas X 6º Batalhão/Aureny III 08h15 CT da 1006 Sul

13/12 Castelo X 1º BPM 16h00 Rezendão

Sub-17

12/12 1º BPM X Tocantins 16h00 1º BPM

13/12 Força Jovem X Fhal 16h00 Prof. Leyvalmir

13/12 Paraíso X Palmas 16h00 Pereirão