Esporte Estado decreta luto oficial de três dias pela morte do presidente e jogadores do Palmas Decreto Estadual publicado em edição extra do DOE deste domingo traz a medida; Prefeitura de Palmas também decretou luto de três dias

Após o acidente aéreo que matou seis pessoas, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, decretou neste domingo, 24, luto oficial de três dias em todo o Estado. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, e o Decreto nº 6.207 foi publicado em edição especial do Diário Oficial. O acidente deixou como vítimas cinco p...