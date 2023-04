As inscrições para o 3º Desafio dos Brutos de Bike estão abertas e seguem até quinta-feira, 20. Para se inscrever, o atleta deve pagar a taxa de acordo com a categoria que irá competir: elite, master, peso pesado, open, cicloturismo e junior.

A prova acontecerá no domingo, 23, em Porto Nacional, cerca de 60 Km de Palmas, com largada às 7 horas da manhã, em frente ao campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) da cidade.

Conforme o regulamento, todos os participantes do desafio serão premiados com troféus, mas também haverá premiação em dinheiro de até R$ 600 para o campeão de cada categoria. Para participar da categoria peso pesado, o participante deverá passar por uma pesagem durante a entrega de kit, com massa de no mínimo 90 kg, abaixo desse peso não poderá participar da prova.