Estão abertas as inscrições para a 22ª Meia Maratona do Tocantins que ocorrerá em Palmas, no dia 3 de dezembro. Os interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 22 de novembro, por meio do site www.tonacorrida.com.br.

De acordo com o Governo do Tocantins, o evento esportivo reunirá atletas amadores e profissionais nas distâncias de 21 km, 10 km, 5 km e 1.500 m (corrida infantil e paralímpica).

Os atletas receberão um kit composto por camiseta, sacochila e squeeze. As entregas dos kits serão realizadas entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, das 8 às 19 horas, na futura sede da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, na Avenida LO 8, na quadra 304 norte.

No mesmo local, serão realizadas a largada e chegada da prova

Premiação

Ainda segundo o governo, todos os atletas que completarem as provas receberão medalhas de participação. A corrida de 5 km terá premiação por categorias, apenas com troféus.

Os três primeiros colocados de cada categoria na corrida infantil, também receberão troféus.

A Meia Maratona contará com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais nas distâncias de 10 km e 21 km; e para os cinco melhores colocados do Tocantins.

Conforme o governo, os três primeiros atletas classificados, em sua faixa etária, na Meia Maratona (masculino e feminino) e na prova de 10 km, que tenham completado regularmente a prova, com seu tempo registrado em todos os pontos de cronometragem, receberão troféus. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 84 mil em premiações.

A realização da Meia Maratona do Tocantins também tem como finalidade a preparação dos atletas tocantinenses para a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no mês de dezembro, em São Paulo (SP).

O evento esportivo, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju).