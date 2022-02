Esporte Estádio Ribeirão está confirmado para disputa da Copa do Brasil Duelo entre Tocantinópolis e Náutico será realizado na casa do Verdão do Norte

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o Tocantinópolis poderá receber o Náutico (PE) em casa, pela Copa Intelbrás do Brasil. O estádio Ribeirão será palco do desafio válido pela primeira fase no próximo dia 23. Além da confirmação do local, a entidade fez alteração no horário da partida, inicialmente prevista para às 21h30, foi antecipada para às 2...