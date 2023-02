A terceira rodada do Tocantinense terá início com o Capital e Bela Vista neste sábado, 11, às 16h e será a primeira vez que times irão disputar no estádio Nilton Santos na competição de 2023. Nas duas primeiras rodadas, o local iria sediar os jogos do Palmas, mas por conta da desistência do clube, não foram realizados.

O Capital terá três reforços para esta partida, o atacante Tony Love, de 34 anos, o meia Ryan, de 30 e o goleiro Matheus de 27. Os atletas foram liberados no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na última quinta-feira, 9.

De acordo com o presidente do clube, Ricardo Ricanato, a equipe encara essa partida como uma chave para a competição. “Primeiro porque estamos jogando em casa, então temos a obrigação de ganhar, além disso, os três pontos podem nos levar para a 2ª colocação na tabela.”

Ricardo também conta que a pretensão do clube é chegar no final da primeira fase em 1º ou 2º lugar, para que o time possa jogar a semifinal em casa.

Em relação a equipe, o presidente informou o Jornal do Tocantins que mudanças serão feitas. “Em decorrência da expulsão do nosso zagueiro Douglas, outro atleta deve entrar no lugar, mas ainda não foi definido. Também temos uma expectativa em relação a estreia dos dois jogadores que foram inscritos, o Ryan e Toni Love, atletas muito experientes”, finaliza.

Já no Bela Vista, de acordo com pesquisas realizadas no BID, a equipe continua a mesma. Na partida passada, contra o União, foram escalados: Paulo Henrique, André Cunha, George, João Pedro, Vinícius, Maelson, Arnaldo, Luis Eduardo, Léo Alemão, André Morosini e Rafael Augusto.

De suplentes, Otávio, Samuel, Allan, Paulo Jr, Júlio, Marimbondo, Carlos, Dywary, Cadu, Jean, Kauan Piu Piu e Marcos Daniel foram os escolhidos.

Interporto x Gurupi

Também na tarde de sábado, 11, será a vez do Interporto e Gurupi se enfrentarem no estádio General Sampaio, em Porto Nacional, às 17h.

Pronto para jogar em casa, o Interporto precisa ganhar pelo menos três partidas, das quatro que ainda restam.

“A principal estratégia da equipe para o jogo é buscar a vitória entre os 90 minutos, levando em consideração também a punição de três pontos por termos jogado com jogadores irregulares na abertura da competição. Temos que buscar a recuperação neste próximo jogo”, é o que fala o presidente do clube, Léo Almeida.

O Gurupi, que soma três pontos e 1 gol no saldo na competição, está no G4 do campeonato e deve jogar com o mesmo elenco da partida contra o Tocantinópolis.

O técnico do Camaleão do Sul, Wladimir Araújo, contou ao JTo que o jogo é difícil, mas que a equipe está confiante. “Estamos mais confiantes na vitória. Sobre a equipe, estão todos os atletas.”

Ainda na mesma data, o União enfrentaria o Palmas no Mirandão, às 18h30, mas com a desistência do tricolor palmense, o clube pontua automaticamente 3 pontos.

Tocantinópolis x Tocantins

O líder e o vice-líder do Tocantinense, Tocantinópolis (TEC) e Tocantins, se enfrentarão no domingo, 12, às 16h, no estádio Ribeirão. Caso o vice vença o atual campeão da competição, passará a frente na pontuação e chegará aos nove pontos.

O Tecão conta com três reforços para a partida, além do goleiro Neto Martins, o clube também terá o meia Misael Gonçalves e o zagueiro Sérgio Crispim.

Já o TEC deve jogar com o mesmo elenco, mas sem o lateral Marcinho, que está em recuperação após uma lesão no tornozelo. O Verdão do Norte se prepara para uma bateria de jogos pelo estadual e Copa Verde, a partir do dia 18 de fevereiro.