Esporte Estádio Nilton Santos segue vetado para jogos pelos Bombeiros por falta de segurança contra incêndio Estádio chegou a ser liberado pela Fundesportes para jogo marcado da Série D 2021, entre Palmas e Juventude (MA) para este sábado, 12; órgão não deu retorno sobre as irregularidades

Nesta sexta-feira, 11, véspera do jogo entre Palmas e Juventude (MA), pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio da diretoria de serviços técnicos, apontou que o estádio Nilton Santos, na Capital, palco do jogo, ainda não tem liberação para uso. A partida está marcada para este sábado...