Esporte Esquecemos do distanciamento, diz tenista sobre torneio que propagou Covid-19 Dominic Thiem reconheceu que foi um erro

O número três no ranking da ATP, Dominic Thiem, defendeu o número um do mundo, Novak Djokovic, quanto à realização do torneio Adria Tour, que teve de ser encerrado após um surto do novo coronavírus entre tenistas e treinadores. Em entrevista à CNN americana, Thiem afirmou que os tenistas que participaram do torneio "esqueceram" de manter o distanciamento social e reco...