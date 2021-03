Esporte Esporte: jogos do Brasil contra Argentina e Colômbia são suspensos pela Conmebol A medida foi tomada em conjunto com a Fifa após reunião entre os presidentes das duas entidades

A Conmebol anunciou neste sábado (6) a suspensão da rodada de março das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, em razão da pandemia. A medida foi tomada em conjunto com a Fifa após reunião entre os presidentes das duas entidades. A seleção brasileira enfrentaria a Colômbia, em Barranquilha, e a Argentina, em Pernambuco, nos dias 26...