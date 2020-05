Esporte Especialista afirma que Mike Tyson e Evander Holyfield têm menos de 40 anos fisiologicamente Os dois cinquentões espalharam vídeos nas redes sociais com treinamentos que entusiasmaram os amantes da nobre arte

O mundo do boxe está pegando fogo com a possibilidade de um retorno aos ringues de Mike Tyson e Evander Holyfield. Os dois cinquentões espalharam vídeos nas redes sociais com treinamentos que entusiasmaram os amantes da nobre arte. A ideia é que os ex-campeões façam lutas-exibição para caridade, mas muita gente sonha com um terceiro duelo entre os dois dos mais renomados boxeadores das últimas décadas. Segundo Laercio Bertanha, professor de Educação Física, Tyson, com 53 anos, ...