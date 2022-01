Esporte Equipes seguem contratando para a disputa do Campeonato Tocantinense Alguns reforços constam no Boletim Informativo Diário da CBF e já estarão à disposição dos seus treinadores

No que depender de reforços, a 30ª edição do Campeonato Tocantinense de 2022 promete! Um dos nomes anunciados esta semana para complementar o plantel de jogadores do União é o do meia araguainense, Jardel, 39 anos, ex-jogador do Cruzeiro, Caldense, Cabofriense, Uberlândia, entre outros clubes, e também pela Seleção Brasileira Sub-20. O nome de Jardel já con...