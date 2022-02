Esporte Equipes já podem se inscrever para os estaduais das categorias de base Times de todo o estado no sub-10, sub-12 e sub-15 devem enviar carta de adesão até o dia 25

As equipes e escolinhas de todo o estado, interessadas em participar dos estaduais das categorias de base no sub-10, sub-12 e sub-15, terão até às 17 horas do dia 25 para enviarem a carta de adesão. O comunicado foi feito esta semana pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).Inicialmente, as disputas estão previstas para iniciarem no dia 11 de março. De acordo...