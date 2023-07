Redação Jornal do Tocantins

Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para equipes ou escolinhas interessadas em participar do Campeonato Estadual de Futebol Sub-15, edição 2023, realizado pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).

A inscrição ocorre através do envio da carta de adesão, disponível no site da instituição, para o e-mail ftf@ftf.com.br.

De acordo com o regulamento, disponível no site da Federação, a entidade é responsável pela organização do evento, apoio técnico, premiação em troféus e medalhas.

Poderão ser inscritos atletas amadores nascidos de 2008 a 2011. No momento de assinatura da súmula dos jogos, os atletas deverão apresentar carteirinha da FTF e documento com foto.

A competição tem data marcada para iniciar em 2 de setembro, será regionalizada e forma de disputa definida conforme o número de participantes. O regulamento e tabela de competição serão divulgados em 18 de agosto de 2023.

As equipes que desistirem do campeonato antes ou durante as competições, ficarão impedidas de participar de eventos oficiais da FTF ou ligas filiadas à Federação, por um período de dois anos consecutivos.