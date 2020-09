De olho no Campeonato Brasileiro de Rafting R4 edição 2020, que será realizado de 2 a 4 de outubro, em Brotas (SP), a equipe tocantinense da modalidade formada por Rafael Moraes, Antônio Filho, Jose Paulo e Gelsione Vieira busca através de uma vaquinha online angariar recursos para disputar a competição. O time é formado por instrutores de rafting de São Félix do Tocantins, cidade localizada na região do Parque Estadual do Jalapão.

O grupo faz parte da Novaventura, uma companhia de rafting que há sete anos trabalha na cidade com turismo de aventura e que opera o esporte no Rio Sono. De acordo com Rafael Morais, isso ajuda a introduzir a atividade no cotidiano local, o que consequentemente desenvolve um trabalho de formação de mão de obra no turismo de aventura.

Essa será a primeira vez que depois de formados, esses instrutores irão competir na modalidade. A equipe vai passar por dois momentos de preparação antes de iniciar o torneio nacional, o primeiro será encerrado no dia 12 de setembro em São Felix do Tocantins. Na madrugada do dia 15 de setembro a equipe viaja de carro para Brotas, local que irão competir, mas vão aproveitar para fazer a outra parte do treinamento.

A maior parte das equipes que irão disputar o campeonato nacional é da própria cidade que vai sediar o evento. Brotas é conhecida como o berço do esporte no Brasil e também uma cidade interiorana que recebe muitos turistas que desejam fazer o passeio de aventura. Por isso é lá que se concentram as principais operadoras de rafting e a maioria da mão de obra disponível no país.

Arrecadação

A equipe ressalta que apesar do momento desfavorável, por conta da pandemia, o campeonato, que é organizado pela Associação Brasileira de Rafting, surge como uma oportunidade, em um ano que estão impedidos de realizarem operações cotidianas, o que já dura mais de seis meses. Para arrecadar fundos que ajudem a cobrir despesas com o deslocamento, por exemplo, eles lançaram a vaquinha online com o título ‘Equipe de Rafting do Jalapão Campeã Brasileira’.

De acordo com a página da arrecadação online, a ideia é conseguir R$ 5 mil, que vai servir para custear o combustível R$ 3 mil e a hospedagem R$ 2 mil. Serão 20 dias de viagem, com um percurso estimado em 3.500 km, entre ida e volta da competição.

Preparação

Durante o período antes da competição, a equipe tocantinense pretende contar com o apoio de um treinador que já ganhou 12 mundiais de rafting (como atleta e treinador) e é considerado por muitos o melhor atleta de rafting. Dos integrantes o time tocantinense, o mais experiente é Rafael Moraes. Apesar de nunca ter participado uma competição, ele atua há mais tempo na área e conhece mais rios e corredeiras. O segundo integrante mais experiente é Antonio Filho, que além dos rios do Jalapão, já esteve remando pelo estado de São Paulo. José Paulo e Gelsione Vieira estão indo conhecer outros rios fora do Jalapão pela primeira vez. O técnico da equipe é Mateus Rodrigues.

A equipe relata no site da vaquinha online que tem os seguintes sonhos: Ser a primeira Equipe de Rafting do Jalapão e do Tocantins; Treinar com os Campeões Mundiais de Rafting; participar do Campeonato Brasileiro de Rafting; Ser Campeã Brasileira de Rafting e Voltar para o Jalapão como inspiração para a comunidade, principalmente para as crianças que podem abraçar o esporte e fazerem do rio um patrimônio.

Rafting

O rafting é um esporte recente que se enquadra como uma modalidade de canoagem. A prática esportiva consiste na descida de rios em botes infláveis. Os integrantes da embarcação remam sob o comando de um instrutor, que é responsável pela orientação do grupo durante o percurso. O esporte ainda não é olímpico, mas possui um calendário regular anual de provas. O Brasil conquistou nove vezes o título mundial da modalidade.