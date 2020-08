A equipe tocantinense Jalapão eSports garantiu na noite desta quinta-feira, 6, o bicampeonato da Copa Sul-Americana de Proclubs, competição de futebol eletrônico organizada pela Eletronic Football Association (EFA). Além dos brasileiros, a competição eletrônica contou com a participação de times do México, Colômbia, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá e Costa Rica. Os jogos foram disputados no FIFA 20, através do Playstation 4.

Na decisão os tocantinenses enfrentaram o Zamora Esports (Venezuela). A primeira partida terminou com vitória do time brasileiro por 1 a 0. No jogo de volta, derrota pelo mesmo placar. Com uma vitória para cada lado, um terceiro confronto teve que ser disputado e a vitória do título veio com o placar de 1 a 0.

No formato Proclubs, cada pessoa é responsável por controlar um jogador do time, desde o goleiro até o atacante. Para disputada da Sul-Americana, a equipe tocantinense contou com 22 inscritos. Segundo Hudson Rodrigues, presidente do clube, os jogadores se reúnem em uma sala de áudio virtual e por lá todos se comunicam e marcam jogadas.

Jogos

Na primeira fase do torneio sulamericano, a equipe tocantinense venceu todos os seis jogos e fechou a fase de grupo com 18 pontos. Nas oitavas de final, o time bateu duas vezes o Hypnotic FC (Panamá), 1 a 0 e 5 a 2. Nas quartas de final, uma vitória (2 a 1) no primeiro jogo contra o Wizards FC (Colômbia) e um empate (1 a 1) na partida de volta, deu ao Jalapão eSports uma vaga nas semifinais do torneio.

Após vencer o Comu Esports (Argentina) no primeiro jogo por 4 a 0, o time brasileiro só precisou de um empate (1 a 1) na volta para garantir uma vaga na decisão contra os venezuelanos. “O Jalapão Esports garante o segundo título da EFA Sul-Americana. Em uma noite de partidas difíceis contra a forte equipe do Zamora (Venezuela), a nossa equipe foi exigida ao máximo na concentração, aplicando com maestria tudo que foi desenvolvido nos treinamentos. O resultado não poderia ser outro, conquistamos o título graças a eficiência e paciência do ataque somada a inteligência e astúcia do setor defensivo.”, disse um publicação da equipe no Instagram.

Fundação

O Jalapão eSports começou em 2016, conta com os títulos da Sul-Americana UVFA e Recopa Sul-Americana e figura entre as melhores equipes de Proclubs FIFA do país. Uma das estrelas do time é o atacante Pedro, que atualmente defende o Flamengo e faz a mesma função no clube tocantinense.

A equipe também participa de competições de Fortnite e Free Fire. Para fazer parte do Jalapão eSports é preciso participar de uma seletiva, mas isso só ocorre quando alguém deixa o time.