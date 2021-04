Esporte Equipe de Felipe Fraga faz pole e larga na frente nas 6 Horas de Spa-Francorchamps Corrida válida pelo Word Endurance Championship será neste sábado, 1º, às 8h30, na Bélgica

A equipe do piloto tocantinense, Felipe Fraga, 25 anos, fez a pole position e irá largar na frente nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, prova que será realizada às 8h30, neste sábado, 1º de maio. A corrida é a primeira das seis previstas da temporada do Word Endurance Championship (Mundial de Endurance). No comando do Aston Martin Vantage AMR da classe GTE-AM...