A equipe Spaguet PCT de ciclismo, de Palmas, participa até sábado da 18ª Volta Ciclística de Goiás, disputada em seis etapas entre 15 e 20 de junho em Caldas Novas. Nesta oitava edição, a tradicional prova do calendário do ciclismo do centro-oeste brasileiro os atletas irão percorrer mais de 600 km com trajetos que inclui cidades como Rio Quente, Pires do Rio, Marzagão, Água Lima e Ipameri.

Esta é a segunda participação da equipe, formada em 2020 na capital do Tocantins. Representam os palmenses os ciclistas Júnio César, o “Cowboy”, Mário Spaguet, Vander Praxedes, Leo Mokfa e Vicente. De Gurupi são mais dois atletas, Willians Júnior e João Paulo Fernandes.

“Esta é a nossa segunda participação em busca de evolução para o nosso ciclismo numa disputa duríssima com a principais equipes do país e duas internacionais, dos Estados Unidos e do Paraguai”, explica Junio César.

“O nível é muito alto e temos nos mantido no pelotão principal, sem caído na zona de corte dessas três etapas já disputadas até esta sexta-feira.”

Neste sábado, a disputa será em dobro. A partir das 8h30 a disputa da 4ª etapa será entre Caldas Novas, volta na serra, Rio Quente e chegada em Caldas Novas concluindo 88 km. Na parte da tarde, os atletas voltam a montar nas bikes para disputar mais 15 km de contrarrelógio - quando o atleta larga sozinho, sem equipe, numa luta contra o tempo dos adversários.

A última etapa será um circuito de 1h30 mais três voltas, em Caldas Novas.