Esporte Engraxate tinha só 2 ovos na geladeira antes de Pix de R$ 1 mil de Endrick Endrick usava tênis, mas conseguiu colaborar com o segundo pedido e fez uma doação de R$ 1 mil ao engraxate por meio do Pix. Pai de três filhas e separado, o homem de 46 anos natural do bairro de Bonsucesso falou ao UOL sobre o caso —inicialmente divulgado pela página "Embaixada"

Criado no Complexo da Maré, no Rio, Michel Barreto vivia mais um dia comum em sua trajetória de mais 20 anos engraxando sapatos de passageiros no Aeroporto Santos Dumont, um dos mais movimentados do país. Durante aquele 8 de janeiro, no entanto, avistou um "iluminado" garoto com menos idade do que seu tempo de profissão: Endrick. DA FOTO À DOAÇÃO O jogador da se...