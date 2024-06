Esporte Endrick sai do banco, marca e define vitória do Brasil sobre o México Com um gol dele nos minutos finais, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu por 3 a 2.

Endrick disputou neste sábado (8) o seu terceiro jogo com a camisa da seleção brasileira. Pela terceira vez, o agora ex-jogador do Palmeiras e novo reforço do Real Madrid iniciou a partida no banco de reservas, mas soube aproveitar quando teve a oportunidade de entrar em campo. Com um gol dele nos minutos finais, a equipe comandada por Dorival Júnior venceu por 3 a 2...