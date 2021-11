Esporte Encerram nesta sexta-feira as inscrições para a tradicional Meia Maratona do Tocantins Estão sendo disponibilizadas 1000 vagas para as provas de 5km, 10 km e 21 km

Os corredores interessados em participar da 20ª edição da Meia Maratona do Tocantins têm até hoje para se inscreverem na competição, que será realizada no dia 5 de dezembro, com largada às 6h30, em frente ao Colégio Militar Unidade II, na quadra 206 Norte, em Palmas. Nesta edição estão sendo ofertadas 1000 vagas. O evento faz parte do calendário da Confederação Brasileira d...