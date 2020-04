Esporte Em vídeo, Ronaldinho manda recado para a família de um colega de prisão Este é o terceiro registro do ex-jogador na cadeia na qual se encontra preso, em Assunção, no Paraguai. O detento, que aparece ao lado de Ronaldinho no vídeo, é Pablo César Moraez

Um vídeo de Ronaldinho Gaúcho ao lado de um colega de prisão no Paraguai, denominado Moraes, tem circulado na internet, desde o último domingo (05). Nas imagens, o brasileiro, preso no Paraguai há exatos um mês, mostra-se sorridente e manda um recado para a família do detento, no qual diz ser "seu atacante". Veja como está o caso Ronaldinho Gaúcho. "Olá todos aí, f...