Esporte Em solo piauiense, Tocantinópolis é goleado pelo Fluminense-PI pela 2ª rodada do Brasileiro Série D Partida realizada no estádio Lindolfo Monteiro terminou com um placar de 4 a 0 para os donos da casa, que seguem invictos na competição

Após derrota pela terceira fase da Copa Intelbras do Brasil, o Tocantinópolis sofreu mais um revés, só que dessa vez diante do Fluminense-PI por 3 a 0, no Brasileiro Série D. O primeiro e terceiro gol em cima da equipe tocantinense na tarde deste domingo, 24, veio dos pés de um atacante que deixou para trás nomes como Gabigol e Hulk. Conhecido como o artilheiro isolado d...