Esporte Em recuperação de cirurgia, Jade Barbosa mantém fé na classificação para Tóquio A esperança de participar de mais uma Olimpíada veio com o adiamento do torneio para 2021

Aos 28 anos, a carioca Jade Barbosa - que se recupera de uma cirurgia - está confiante que vai brigar por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), no ano que vem. A esperança de participar de mais uma Olimpíada veio com o adiamento do torneio para 2021. Antes que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) mudasse todo o cronograma olímpico, Jade precisa se recuperar e...