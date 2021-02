Esporte Em partida de seis gols, Tocantinópolis e Palmas empatam no primeiro jogo da final do Estadual 2020 TEC chegou a abrir dois gols de vantagem e ficou por duas vezes na frente do placar, mas o Tricolor buscou a reação e a partida no estádio Ribeirão, nesta quarta-feira, 10, terminou 3 a 3

Nesta quarta-feira, 10, Tocantinópolis e Palmas começaram a decidir o título do Campeonato Tocantinense 2020. Em uma partida movimentada, os dois times empataram, 3 a 3, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 de vantagem, mas deixaram o Tricolor da Capital reagir. Os times fizeram um bom jogo, que contou com presença de púb...