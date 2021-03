Esporte Em nova tabela do Estadual, FTF tira jogos de times da Capital do estádio Nilton Santos Federação divulgou que retomada da competição será em 1º de abril, um dia depois que o decreto do governador Carlesse (DEM) sobre suspensão de eventos esportivo perde validade

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta quarta-feira, 17, uma nova tabela do Campeonato Tocantinense 2021 com os jogos da primeira fase que estavam atrasados e os que ainda aconteceriam, caso os eventos esportivos no Estado não tivessem sido suspensos por conta de um decreto do governador Mauro Carlesse (DEM). A competição tem jogos dois jogos da qua...