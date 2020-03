Após fechar com os chineses do Shanghai SIPG em fevereiro deste ano, por 5,4 milhões de euros (cerca de 25 milhões de reais), o atacante tocantinense Ricardo Lopes finalmente chegou à China. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que teve o epicentro inicial no país asiático, o jogador treinava no Brasil e só agora conseguiu chegar no país.

"Estamos na expectativa para que tudo se resolva nos próximos dias. A China fez um trabalho intenso nas últimas semanas e está diminuindo muito o número de casos em todo o país. Acreditamos que tudo volte ao normal em breve. Estamos na torcida para que isso seja possível”, disse o atleta que ainda não teve contato com os torcedores do time.

O jogador, que é natural de Nova Rosalândia, passou cinco anos no futebol sul-coreano e essa será a primeira das três temporadas que irá defender as cores do Shanghai SIPG, time que os brasileiros Hulk e Oscar também jogam.

"O elenco é muito forte e tem tudo para fazer um grande ano em 2020. Tenho certeza que estaremos na briga pelo título chinês este ano. Estou vivendo essa expectativa de conquistar mais uma Liga aqui na Ásia”, comenta o jogador que em sua passagem pela Coréia do Sul, conquistou quatro títulos, três da K-League (2017, 2018 e 2019) e um da Liga dos Campeões da Ásia (2016).

Lopes garante que deseja fazer história no futebol chinês, assim como foi sua passagem pelo futebol sul-coreano. “Assim como foi na Coréia do Sul, quero fazer uma história de títulos e conquistas aqui no clube. Vou trabalhar muito para ajudar dentro e fora de campo.”, finaliza.

Retorno

Com o calendário suspenso desde janeiro por causa do coronavírus, a Chinese Super League (CSL) prenunciou o colapso do esporte quando seus dirigentes anunciaram, no início do ano, que a data prevista do início da temporada, 22 de fevereiro, havia sido adiada por tempo indeterminado.

Nos últimos dias chegou-se a falar em um retorno da competição no dia 18 de abril ou em 2 de maio. Contudo a situação ainda é complicada, pois muitos jogadores e treinadores estão fora da China e com as restrições e fronteiras fechadas em todo mundo, dificilmente eles vão conseguir retornar a tempo para uma retomada da temporada. Ainda há o problema dos jogadores que possam ser infectados. O meio-campista Fellaini, que está no Shandong Luneng, anunciou que era portador do coronavírus, se tornando o primeiro caso confirmado na CSL.

Com muitas situações ainda por resolver, a temporada por retornar apenas no final de maio ou começo de junho. Além disso, o governo da China também colocou em prática restrições severas e isolou parcialmente o país, com redução nos voos internacionais e proibição à entrada de estrangeiros, decisão que coloca em dúvida até mesmo essas datas.