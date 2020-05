Esporte Em meio à pandemia, COI divulga protocolos de segurança para futuros eventos Entre vários itens, a publicação explica que as características de cada campeonato determinam um menor ou maior risco de contágio

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou nesta quarta-feira (6), um documento elaborado em conjunto com o Departamento Médico Científico da entidade e diversas organizações esportivas, com objetivo de complementar as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). O material aborda d...