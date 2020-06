Esporte Em manhã de protestos e golaços, Botafogo goleia a Cabofriense no Engenhão Os protestos por parte do time alvinegro começaram fora de campo. Apesar de ter recebido uma liminar para comandar o Botafogo neste domingo, o técnico Paulo Autuori compareceu ao Engenhão, mas não ficou no banco de reservas

Após muitos protestos dentro e fora de campo, o Botafogo retornou ao Campeonato Carioca contra a sua vontade e derrotou a Cabofriense com muita facilidade, pelo placar de 6 a 2, na manhã deste domingo, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Rio. Os protestos por parte do time alvinegro começaram fora de campo. Apesar de ter recebido uma liminar para comandar o ...