Esporte Em dia de 1º treino com bola do Grêmio, Thiago Neves diz 'ralar' para ser ídolo Atletas trabalharam divididos em seis grupos, sendo que três fizeram atividades durante a manhã, enquanto outros três foram ao local no período da tarde

A quinta-feira no Grêmio foi de retomada do contato com a bola para os jogadores do elenco que treinaram no CT Luiz Carvalho. Cumprindo os protocolos de prevenção ao coronavírus, os atletas trabalharam divididos em seis grupos, sendo que três fizeram atividades durante a manhã, enquanto outros três foram ao local no período da tarde. Como o técnico Renato...