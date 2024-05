Esporte Em casa, Fluminense-PI vence Tocantinópolis por 1 a 0 As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, pela quarta rodada da Série D. No sábado (25), o Verdão do Norte recebe o Altos no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis

O Fluminense-PI venceu o Tocantinópolis, por 1 a 0, na tarde deste domingo (12) no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Os times se enfrentaram pela 3ª rodada do Brasileiro Série D. O resultado marcou a primeira vitória do Vaqueiro na Série D e encerrou a invencibilidade do Verdão do Norte. Os três pontos foram garantidos para o Vaqueiro ainda no primeiro tempo ...