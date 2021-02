Esporte Em busca do octa, Hamilton renova com a Mercedes até final da temporada O inglês tem sete títulos, assim como Michael Schumacher, e já é o piloto mais vitorioso da história

Lewis Hamilton e Mercedes acabaram com o suspense e anunciaram que o inglês continua no time em que conquistou seis dos seus sete títulos mundiais de pilotos de Fórmula 1. O novo contrato é de apenas um ano, contrariando diversos rumores, que apontavam por um acordo mais longo. ''Estou empolgado por entrar em minha nona temporada com meus companheiros de Mercedes. Nossa ...