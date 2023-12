Pela segunda vez na história, a capital tocantinense sediará o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio entre os dias 26 e 30 de junho de 2024.

Organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) em parceria com a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), o mais importante evento da temporada nacional definirá os os campeões nacionais categorias de base e da elite feminino e masculino e voltará a ser realizado em Palmas após dois anos.

Na primeira vez que sediou o brasileiro da elite, entre 22 e 24 de junho de 2022, o Tocantins viu a ciclista Aline Fátima Mariga Cavaglieri, 34 anos, de Sorriso (MT) faturar o ouro na elite feminina e a conquista inédita de Vinícius Rangel (Movistar), então com 21 anos, confirmou o favoritismo e faturou o ouro na elite e também na sub-23.

Em 2023, Palmas também sediou o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada nas categorias masters e sub-30, disputado em outubro, com a consagração de Junio Cesar, o Cowboy, na categoria master B2.

“A capital tocantinense será tomada novamente por ciclistas do país inteiro para a disputa do título brasileiro em 2024, mais uma oportunidade que a Confederação Brasileira de Ciclismo nos dá de sermos novamente a capital do ciclismo no Brasil”, comemora o presidente da FTC, Diogo Freitas, que conclui o mandato de quatro anos à frente da entidade em 2024.

“Eu acredito que isso seja fruto do nosso trabalho, do trabalho que foi realizado durante esses anos aqui no Tocantins e nestes quatro anos conseguimos trazer quatro eventos nacionais, o que nos leva a acreditar que tenha fortalecido muito o ciclismo regional e nacional, pois fizemos muitos campeões brasileiros nesta oportunidade gigante para que o ciclismo crescesse e se fortalecesse”.