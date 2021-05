Esporte Eliminatórias: Tite convoca seleção para enfrentar Equador e Paraguai Novidade na lista é o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica (PT)

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (14) os convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra o Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-americana da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Entre as novidades, está o zagueiro Lucas Veríssimo, atualmente no Benfica, de Portugal. A primeira partida será disputada no dia 4 de junho, no Beira-Rio, em Porto A...