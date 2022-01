Esporte Elenco do Palmas está focado na compactação das transições e no processo ofensivo Tricolor da Capital mantém ritmo intenso em busca dos seus primeiros pontos na competição

Após estrear fora de casa, no General Sampaio, e ser derrotado para o Interporto por um placar magro de 1 a 0, o Palmas concentra as suas forças no seu próximo desafio: o duelo contra o NC Paraíso, no sábado, às 16 horas, no estádio Nilton Santos. “Essa semana estamos trabalhando mais a compactação nas transições e o processo ofensivo”, explicou o treinador Paulo ...