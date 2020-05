Esporte Elenco do Flamengo faz exames e recebe protocolo para volta aos treinos Há quase duas semanas, time carioca comunicou que 38 pessoas vinculadas ao clube, sendo três deles jogadores, tinham testado positivo para coronavírus

Sem realizar atividades e entrar em campo há mais de dois meses, o elenco do Flamengo retornou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (18). Os atletas realizaram testes para o coronavírus e receberam informações do clube sobre o protocolo de segurança sanitária que vai ser adotado quando for possível voltar a treinar no CT. "Todas as atividades estão sendo realizadas ...