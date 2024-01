Esporte Ederson fica com o prêmio de melhor goleiro do mundo Ederson foi escolhido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) como o melhor goleiro da temporada 2022/23. O brasileiro de 30 anos foi um dos premiados da cerimônia The Best, realizada em Londres na noite inglesa de segunda-feira, 15

Arqueiro do Manchester City, ele foi um dos responsáveis pelo ano extremamente vitorioso do Manchester City. A equipe azul conquistou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões da Europa. Em 51 partidas disputadas –três delas pela seleção brasileira–, Ederson tomou 45 gols. No caminho para o título europeu, buscou a bola no fundo da rede apenas...